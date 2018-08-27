بيكيه يبعث رسالة إلى بوغبا بخصوص برشلونة

قال جيرارد بيكيه مدافع برشلونة إن بول بوغبا سيكون مرحبا به في "نو كامب" لو قرر اللاعب الفائز مع منتخب فرنسا بكأس العالم 2018 في روسيا الرحيل عن مانشستر يونايتد.

وذكرت تقارير أن علاقة لاعب الوسط متوترة مع جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد وربطته باحتمال الانتقال إلى بطل إسبانيا.

وقال بيكيه للصحافيين يوم الاثنين: سنسعد بقدوم بوغبا إلى برشلونة، لا أعرف الكثير عما يحدث في مانشستر وعلاقة مورينيو وبوغبا، هو لاعب جيد جدا لكنه يمثل مانشستر يونايتد الآن وسنرى ما الذي يمكن أن يحدث في المستقبل.

وفي وقت سابق هذا الشهر قال بوغبا البالغ من العمر "25 عاما" إنه يخشى من التعرض لغرامة لو تحدث بصراحة، وفسرت وسائل إعلام هذا التصريح على أنه يعكس توتر العلاقة مع مورينيو.

وتعاقد برشلونة مع أربعة لاعبين هذا الصيف من بينهم لاعب الوسط أرتورو فيدال لكن العملاق الإسباني، يمكنه إبرام المزيد من التعاقدات قبل انتهاء فترة الانتقالات في 31 أغسطس.