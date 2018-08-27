غوندوغان يوضح موقفه تجاه منتخب ألمانيا بعد قضية أوزيل

أعلن اللاعب الألماني ايلكاي غوندوغان عن رغبته في الاستمرار في اللعب مع المنتخب الألماني لكرة القدم، إذا ما تم استدعاؤه للانضمام إلى التجمعات والمباريات المقبلة لـ "مانشافت"

وقال لاعب الوسط المحترف ضمن صفوف فريق مانشستر سيتي: إذا ما تم اختياري، فلا أرى سببا في ألا أكمل.

وأضاف اللاعب، الذي ينحدر من أصول تركية: مونديال روسيا للأسف كان فشلا ذريعا ، لكن إصلاح ما جرى لا يتعلق بي وحدي، فأنا لا أزال فخورا باللعب لصالح ألمانيا.

كان غوندوغان وزميله في المنتخب مسعود أوزيل، قد التقطا صورا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في لندن قبل فترة من انطلاق مونديال روسيا، ما عرض اللاعبين لانتقادات زادت حدتها بعد خروج المنتخب الألماني المبكر من بطولة كأس العالم لدرجة أعلن معها أوزيل اعتزاله اللعب دوليا.

يذكر أن غوندوغان لم يدل بتصريحات علنية منذ خروج "المانشافت" من مونديال روسيا.

وأضاف: طوال حياتي لم أمر في ألمانيا إلا بتجارب جيدة فقط، وهذا ما أريد أن أقوله هنا بكل وضوح، لكن، هناك أناس استغلوا الصورة سياسيا، وفي هذا السياق، حدث تجاوز جزئي لحدود العنصرية.

وفيما يتعلق بتقرير أوردته مجلة "دير شبيغل" تحدث عن مجموعة داخل المنتخب الألماني كانت تصف نفسها بأنها مجموعة الـ"كاناكن" وهي كلمة ساخرة تطلق على الأجانب أو أهل الجنوب، قال غوندوغان: بطبيعة الحال كانت هناك بعض النكات عن صور بعينها على "الإنستغرام"، لكن هذا كان يُفْهَم دائما على أنه مجرد مزاح وبالقطع لم يكن له علاقة بالعنصرية.

وأشاد بالمدير الفني للمنتخب الألماني يوأخيم لوف، وقال: لا أزال كما كنت من أشد المعجبين بلوف، ليس فقط فيما يتعلق بالرياضة، بل بشخصيته أيضا ومؤهلاته القيادية وإنسانيته، ولا أستطيع أن أتخيل في الوقت الراهن مدربا وطنيا أفضل منه للمنتخب.

تجدر الإشارة إلى أن لوف سيعلن يوم الأربعاء قائمة المنتخب التي سيلعب بها أمام فرنسا وبيرو في الثالث والسادس من سبتمبر المقبل على الترتيب.