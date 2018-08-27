نافاس.. كابوس يؤرق كورتوا

توقع تيبو كورتوا أن يتولى سريعا مهام الحارس الأول لريال مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني، عقب انضمامه من تشيلسي الإنجليزي مقابل 35 مليون يورو "40 مليون دولار" الشهر الجاري.

ومع ذلك، فإن الحارس البلجيكي الذي بلغ الدور قبل النهائي بكأس العالم في روسيا شاهد من على مقاعد البدلاء بطل دوري أبطال أوروبا وهو يسحق جيرونا 4-1 في الدوري الإسباني يوم الأحد في مونتيليفي في ظل تولي كيلور نافاس مسؤولية الذود عن مرمى الفريق.

وفي كل صيف منذ 2015، حاول مدريد التعاقد مع حارس جديد ليكون الحارس الأساسي لكن نافاس تمسك وبإصرار بمركزه وساعد النادي على حصد ثلاثة ألقاب متتالية بدوري أبطال أوروبا.

وبدا أن زمن حارس كوستاريكا قد ولى للأبد عندما انضم كورتوا لريال قادما من تشيلسي لكن يولن لوبتيغي المدرب الجديد للفريق ظل مؤمنا بقدرات نافاس.

وتولى نافاس حراسة مرمى الفريق في كأس السوبر الأوروبية أمام أتلتيكو مدريد في 15 أغسطس الجاري بينما لم يكن كورتوا ضمن التشيكلة بعد أن أكمل صفقة انتقاله قادما من تشيلسي قبلها بعدة أيام.

وعلى الرغم من تلقي شباك ريال لأربعة أهداف في الهزيمة 4-2، حافظ نافاس على مكانه في المباراة الأولى بالدوري أمام خيتافي، والتي فاز بها ريال 2-صفر، وقدم بعدها أداء رائعا أمام جيرونا عقب عرض مميز ليضمن تقدم ريال نحو قمة جدول الترتيب.

وتبددت أي مشكلات بشأن لياقة كورتوا مع قول اللاعب عبر حسابه على "إنستغرام" إنه مستعد لخوض اللقاء.

وأثار مستوى نافاس تساؤلات بشأن متى سيحصل كورتوا على فرصته، نظرا لأنه وفي ظل مستواه الحالي، سيكون من الصعب على لوبتيغي استبعاد حارسه الأول من التشكيلة، وقال لوبتيجي للصحافيين: إنه موقف ليس من السهل فهمه لكن يمكن تفسيره ببساطة، أملك بعض الخيارات الجيدة حقا ولا يوجد أي مشكلة في هذا المركز، سنقرر من هو الأفضل لكل مباراة.

وأضاف: هناك منافسة وهذا يجعلنا أكثر قوة في مركز حراسة المرمى، لدي بعض الأفكار في ذهني لكنني لن أكشف عنها.