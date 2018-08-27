نيمار يقتحم تدريبات برشلونة.. ويلتقط الصور

فاجأ النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا يوم الاثنين زملاءه القدامى في نادي برشلونة الإسباني بزيارته لهم بعد انتهاء الحصة التدريبية للأخير التي أعقبت الفوز الصعب على بلد الوليد بهدف عثمان ديمبلي.

ويتمتع اللاعب البرازيلي بعلاقة رائعة مع العديد من عناصر الفريق الكتالوني، الذين التقط مع بعضهم صورا ، مثل ليونيل ميسي ولويس سواريز وايفان راكتيتش ومارك أندري تيرشتيغن.





ورحل نيمار عن برشلونة العام الماضي بعدما دفع الشرط الجزائي المدرج بتعاقده والذي كان يبلغ 222 مليون يورو (258 مليون دولار) للانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، بيد أن هذا لم يحل دون استمرار علاقته الجيدة مع زملائه القدامى.