"العنصرية" تحرم ليون من جماهيره في دوري الأبطال

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) يوم الاثنين أن فريق ليون الفرنسي سيخوض مباراته الأولى على ملعبه في الموسم الجديد بدوري أبطال أوروبا ، دون حضور الجماهير ، في إطار عقوبته بداعي العنصرية والعنف الجماهيري.

وأوضح اليويفا أن عقوبة اللعب بدون جمهور تشمل مباراة أخرى للفريق على أرضه لكن موقوفة التنفيذ، إلى جانب تغريم النادي الفرنسي 100 ألف يورو.

وتلقى ليون العقوبة لعدة أسباب من بينها السلوك العنصري وقيام الجماهير بإلقاء المقذوفات إلى أرضية الملعب وكذلك إشعال الألعاب النارية خلال المباراة التي شهدت خروج الفريق من بطولة الدوري الأوروبي على يد سيسكا موسكو الروسي في الموسم الماضي.



ومن المقرر أن يتعرف ليون على منافسيه في دور المجموعات بدوري الأبطال عبر سحب القرعة المقرر في موناكو يوم الخميس المقبل.