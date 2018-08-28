الإنجليزي فاردي يعتزل اللعب الدولي.. ويتفرغ لعائلته

قرر المهاجم الإنجليزي جيمي فاردي اعتزال اللعب الدولي وإنهاء مشاركته مع المنتخب الإنجليزي، بهدف التركيز بشكل أكبر على مشواره مع فريقه ليستر سيتي المنافس في الدوري الممتاز.

وأبلغ فاردي "31 عاما" ، غاريث ساوثغيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، بنيته في الاعتزال مرجعا السبب في ذلك إلى عدة أمور منها السن وكذلك الرغبة في قضاء مزيد من الوقت مع عائلته.

وقال فاردي في تصريحات لصحيفة "غارديان" البريطانية: كي أكون صادقا ، أفكر بهذا الأمر منذ فترة.

وأضاف: يجب أن نكون منصفين للعبة، هو يود أن يجعل الفريق أكثر شبابا، وهو ما عاد بالنفع بالتأكيد خلال كأس العالم، فقد وصلنا إلى الدور قبل النهائي وأحرزنا المركز الرابع، معادلين بذلك أفضل إنجاز سابق لإنجلترا في بطولة كأس عالم خارج أرضها.