باكو ألكاسير يستعد لارتداء قميص دورتموند

ذكرت تقارير صحافية ألمانية الثلاثاء أن المهاجم الدولي الإسباني باكو ألكاسير على وشك التوقيع مع بوروسيا دورتموند معارا من برشلونة بعد أن اجتاز الزيارة الطبية الروتينية.

وأوضحت "بيلد" الواسعة الانتشار، وصحيفتان محليتان تصدارن في المدينة، أن ألكاسير (24 عاماً)وصل الإثنين الى دورتموند لإبرام صفقة باتت وشيكة.

وسينضم ألكاسير إلى الفريق الألماني لمدة عام على سبيل الإعارة مقابل 2,2 مليون يورو مع خيار شرائه في نهاية الفترة لقاء 25 مليونا في حال نجاحه في فرض نفسه هدافا للفريق.

وانضم ألكاسير إلى برشلونة في 2016 مقابل 30 مليون يورو بعد أن سجل 43 هدفا مع 17 تمريرة حاسمة في 124 مباراة خاضها مع فالنسيا.

لكن المهاجم الدولي (13 مباراة مع منتخب إسبانيا و6 أهداف) لم يستطع فرض نفسه في صفوف الفريق الكاتالوني الذي تغض بالنجوم الأجانب مثل الأرجنيتني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز، لكنه رغم ذلك سجل 15 هدفا مع 8 تمريرات حاسمة في 50 مباراة.

ويبحث دورتموند عن مهاجم صريح منذ عودة البلجيكي ميتشي باتشواي في نهاية موسمه الخامس معه، إلى تشليسي الإنجليزي الذي أعاره الى فالنسيا.