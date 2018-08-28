ريال مدريد يستعين بدياز لتعويض رونالدو

قال خوسيه كاسترو رئيس نادي إشبيلية المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم أن ريال مدريد قام بتفعيل بند إعادة شراء ماريانو دياز مهاجم أولمبيك ليون على الرغم من أن فريقه يتفاوض لضم اللاعب.



وباع ريال مدريد اللاعب ماريانو لليون في 2017 وبات على وشك ضمه من جديد للمساعدة على سد الفراغ الناجم عن رحيل كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس.



وتوصل إشبيلية لاتفاق مع ماريانو لكن ريال فعل بند الخيار الأول الموجود في العقد والذي ادى لانتقال اللاعب البالغ من العمر 25 عاما الى فرنسا.



وقال كاسترو للصحفيين يوم الثلاثاء: نحن ناد طموح ونريد إبرام صفقات مميزة. يملك ريال الخيار الأول وابلغنا بانه سيلجأ إليه، لكن اللاعب لم يخبرنا بأي شيء ونحن في انتظاره للرد لأنه أخبرنا آلاف المرات أنه يود اللعب لإشبيلية.



وانضم ماريانو إلى ليون مقابل ثمانية ملايين يورو ويتوقع أن يعيد ريال ضمه مقابل نحو 25 مليون يورو وفقا لتقارير صحفية إسبانية ذكرت كذلك أن ريال لا يزال يملك 35 في المئة من الحقوق الرياضية للاعب.