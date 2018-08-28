"مقصية" رونالدو في فريقه الحالي أفضل أهداف أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) يوم الثلاثاء فوز البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالي في التصويت على جائزة أفضل هدف خلال الموسم الماضي.

وفاز رونالدو في التصويت عن الهدف الذي سجله من تسديدة خلفية مزدوجة لفريق ريال مدريد الإسباني في شباك فريقه الحالي يوفنتوس في دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أوروبا.



وحاز هدف رونالدو على أعل عدد من الأصوات حيث صوت له 200 ألف من إجمالي 346 ألفا و915 مشاركا في التصويت.



وانتزع رونالدو بذلك اللقب من ماريو ماندزوكيتش زميله بفريق يوفنتوس ، والذي كان قد توج بالجائزة في الموسم السابق عن هدفه في شباك ريال مدريد خلال نهائي دوري أبطال أوروبا ، بينما توج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني بالجائزة في موسمي 2014 - 2015 و2015 - 2016 .