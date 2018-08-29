أحداث شغب.. تتسبب في خروج سانتوس من ليبرتادوريس

ألقت جماهير سانتوس ألعابا نارية على مقاعد بدلاء إندبندينتي وحاولت اقتحام الملعب خلال مواجهة في ساو باولو بكأس ليبرتادوريس لأبطال أمريكا الجنوبية يوم الثلاثاء ليضطر الحكم إلى إلغاء المباراة قبل دقائق من نهاية اللقاء دون أهداف.

وتعني هذه النتيجة أن إندبندينتي، الذي اعتبره الاتحاد القاري في وقت سابق من ذلك اليوم فائزا 3-صفر في لقاء الذهاب بداعي أن سانتوس أشرك لاعبا بشكل غير قانوني، تأهل إلى دور الثمانية في البطولة المكافئة لدوري أبطال أوروبا.

وتوقفت المباراة بين الفريقين البرازيلي والأرجنتيني يوم الثلاثاء بعدما بدأت جماهير سانتوس في إلقاء أجسام على مقاعد بدلاء إندبندينتي وعلى أرضية الملعب قبل ثماني دقائق من النهاية.

وحاول مجموعة من المشجعين اقتحام السور ما دفع الشرطة إلى التدخل لفرض الهدوء. وقفز البعض من فوق الحاجز لاقتحام الملعب قبل أن تشن الشرطة هجوما وقائيا لمنع المزيد من أعمل الشغب.

وقرر الحكم التشيلي تأجيل المباراة وبعد دقائق خرج مع الفريقين إلى غرفة الملابس وأنهى اللقاء دون استكمال الدقائق المتبقية، وجاءت أعمل الشغب بعد يوم عاصف بالنسبة لاتحاد كرة القدم في أمريكا الجنوبية.

وقبل ساعات من انطلاق المباراة قرر الاتحاد القاري للعبة إلغاء نتيجة مباراة الذهاب بين سانتوس وإندبندينتي الأسبوع الماضي وقال إن سانتوس أشرك لاعبا موقوفا في التعادل بدون أهداف في مباراة الذهاب في الأرجنتين يوم الثلاثاء الماضي واعتبر إندبندينتي فائزا بنتيجة 3-صفر.

وأوضح الاتحاد القاري أن كارلوس سانشيز لاعب أوروجواي لم يكن يحق له المشاركة في المباراة لأنه لم ينفذ عقوبة إيقاف كانت فرضت عليه في 2015 عندما كان يلعب في ريفر بليت.

وقال سانتوس إنه أشرك سانشيز بعد أن أوضح نظام إلكتروني على الإنترنت تابع للاتحاد القاري أن اللاعب لا يخضع لأي عقوبة.

وأعلن سانتوس أن الاتحاد القاري سمح لسانشيز بخوض مباراة الإياب بعد طعن تقدم به.