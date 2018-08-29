حبس رئيس اتحاد القدم الأميركي الجنوبي السابق 9 أعوام

أصدرت محكمة أميركية يوم الأربعاء أقسى عقوبة بحق مسؤول كبير ضمن سلسلة فضائح الفساد التي طالت الاتحاد الدولي لكرة القدم، بحكمها على الرئيس السابق لاتحاد أميركا الجنوبية الباراغوياني خوان أنخيل نابوت بالسجن 9 سنوات.

وعلى غرار البرازيلي جوزيه ماريا مارين الذي حكم عليه بالسجن 4 سنوات يوم الأربعاء الماضي، أدين نابوت، 60 عاما، في ديسمبر الماضي بتهم الفساد وتلقي الرشى ضمن مسار قضائي طويل في مانهاتن.

وقالت القاضية باميلا تشين المسؤولة عن ملف فيفا أن نابوت "كانت لديه شخصية خفية، حياة خفية"، نجح في الحفاظ على "فكرة أنه كان رجلا لطيفا بينما كان يتلقى الرشى". ونابوت هو واحد من 7 مسؤولين في الفيفا أوقفتهم السلطات السويسرية في أحد الفنادق الفخمة في مدينة زوريخ في 27 مايو 2015، وواحد من مسؤولين اثنين فقط مع مارين تمت إدانتهما في محاكمة، في سلسلة الفضائح التي هزت أعلى هيئة كروية عالمية وأدت الى الإطاحة برؤوس كبيرة فيها.