رونالدو يعتذر للبرتغال من أجل التفرغ ليوفنتوس

ذكرت تقارير صحافية إيطالية يوم الأربعاء أن قائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو سيغيب عن المباراتين المقبلتين لبلاده، إحداهما ضد إيطاليا ضمن دوري الأمم الأوروبية، المسابقة الجديدة التي تنطلق في سبتمبر المقبل، للتفرغ لناديه الجديد يوفنتوس بطل إيطاليا في المواسم السبعة الأخيرة.

وكتبت صحيفة "غازيتا ديلو سبورت" أن الهداف التاريخي للمنتخب البرتغالي يريد أن يعطي الأولوية لناديه، وأن يكون في تورينو في قمة لياقته البدنية بهدف الاندماج بشكل أفضل مع زملائه الجدد في فريق "السيدة العجوز".

وفي هذه الحال، سيغيب رونالدو "33 عاما" عن المباراة الودية ضد منتخب كرواتيا، وصيف بطل العالم في مونديال 2018 في روسيا، في السادس من سبتمبر، وعن المباراة ضد إيطاليا في دوري الأمم في العاشر منه.

وانضم رونالدو الحائز على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات، الى يوفنتوس هذا الصيف قادما من ريال مدريد الإسباني مقابل 100 مليون يورو.

وفاز يوفنتوس في اول مباراتين هذا الموسم من بطولة الدوري المحلي في سعيه الى لقب ثامن تواليا، لكن رونالدو لم يسجل فيهما.

ويريد النجم البرتغالي مساعدة يوفنتوس أيضا على إحراز لقب دوري أبطال أوروبا بعدما حل وصيفا مرتين في آخر أربعة مواسم، علما أنه أحرز لقب المسابقة الأوروبية للمرة الأخيرة عام 1996.

وسجل الذي ساهم في قيادة ريال الى اللقب الأوروبي في المواسم الثلاثة الأخيرة، هدفا رائعا بطريقة مقصية في مرمى فريقه الحالي في ذهاب الدور ربع النهائي للمسابقة الموسم الماضي.

وخرج عملاق تورينو من ربع النهائي على يد ريال ورونالدو الذي اختير هدفه المقصي الرائع في مرمى جانلويجي بوفون خلال لقاء الذهاب (3-صفر) أفضل هدف للموسم، متفوقا بفارق هائل على هدف لاعب مرسيليا الفرنسي ديميتري باييت ضد لايبزيغ الألماني في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، إذ نال 197496 صوتا، مقابل 35558 صوتا فقط للأخير.