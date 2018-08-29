لوف: "الغطرسة" أقصت ألمانيا من كأس العالم

اعترف المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم، يواخيم لوف، يوم الأربعاء بالأخطاء التي ارتكبها خلال بطولة كأس العالم 2018 بروسيا وذلك في الظهور الأول له أمام وسائل الإعلام بعد السقوط المروع لمنتخب "الماكينات" في المونديال.



وقال لوف في تصريحات للصحفيين للمرة الأولى بعد شهرين من خروج ألمانيا غير المتوقع من الدور الأول للمونديال: الخطأ الأكبر الذى ارتكبته هو إنني كنت أؤمن بعبورنا لدور المجموعات بفضل أسلوب الاستحواذ الذي نتبعه.



وأضاف لوف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم في مدينة ميونخ الألمانية: عندما نقوم باتباع طريقة اللعب تلك يجب حينئذ أن تتوافر شروط معينة حتى يمكننا مواجهة هذه المخاطرة الكبيرة، هذه الشروط لم تكن مناسبة بالنسبة لنا خلال تلك المباريات.



وتابع: لقد كنت متغطرسا، كنت أرغب في أن أصل بطريقة اللعب هذه إلى القمة وإلى الكمال أو أكثر، كان علي أن أعد الفريق كما فعلت في 2014 عندما كان هناك توازن بين الهجوم والدفاع.



وشاركت ألمانيا في المونديال الروسي كأحد أبرز المرشحين للفوز باللقب الذي توجت به قبل أربعة أعوام في البرازيل، إلا إنها ودعت البطولة من دور المجموعات وذلك للمرة الأولى في تاريخها.