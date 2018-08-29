مدرب السويد يمدد عقده حتى 2022

أعلن المدير الفني للمنتخب السويدي لكرة القدم يان أندرسون في مؤتمر صحافي يوم الأربعاء تجديدا مبكرا لعقده مع الاتحاد السويدي حتى عام 2022.

وكان أندرسون تمكن من قيادة المنتخب السويدي حتى ربع النهائي في مونديال روسيا 2018، رغم هزيمة الفريق في دور المجموعات أمام ألمانيا.

وأوضح أندرسون أن الهدف التالي له هو التأهل لبطولة أوروبا 2020. يذكر أن المنتخب السويدي سيخوض مباراة ودية في السادس من سبتمبر المقبل أمام المنتخب النمساوي وهي أول مباراة دولية للفريق بعد مونديال روسيا.

وتأتي المباراة استعدادا لأخرى مقررة للمنتخب السويدي على أرضه أمام نظيره التركي في العاشر من الشهر المقبل في بداية مشواره بدوري الأمم الأوروبية.