مدرب دورتموند: من المحتمل أن يلعب ألكاسير أمام هانوفر

قال لوسيان فافري، المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم يوم الأربعاء إنه لم يتخذ قراره بعد بشأن إشراك المهاجم الإسباني باكو ألكاسير في المباراة المقررة أمام هانوفر يوم الجمعة في المرحلة الثانية من الدوري الألماني "بوندسليغا".

وقال فافري لدى سؤاله عن منح اللاعب فرصة المشاركة الأولى مع فريقه الجديد عبر مباراة يوم الجمعة: هذا محتمل، ربما أفعل. سأرى ذلك بعد مران الغد.

وكان بوروسيا دورتموند قد أعلن يوم الثلاثاء حسم صفقة التعاقد مع ألكاسير، 24 عاما، بعقد إعارة لمدة موسم واحد من برشلونة الإسباني، مع إمكانية التعاقد معه بشكل نهائي خلال العام المقبل.

وبات ألكاسير، الذي شارك في 13 مباراة دولية وسجل 43 هدفا خلال 151 مباراة بالدوري الإسباني، ثاني صفقة كبيرة لدورتموند بعد أن تعاقد النادي مع لاعب خط الوسط البلجيكي أكسيل فيتسل.

وقال فافري إن انضمام ألكاسير سيتيح له مزيدا من الخيارات، كما أشاد مايكل زورك مدير الكرة بالنادي، بإتمام الصفقة وتوقع الاستفادة منها.