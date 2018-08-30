ريال مدريد يستعيد مهاجمه ماريانو دياز من ليون

أعلن ريال مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني يوم الأربعاء استعادة مهاجمه ماريانو دياز من أولمبيك ليون الفرنسي في عقد مدته خمس سنوات.

ونشأ المهاجم الإسباني المولود في جمهورية الدومنيكان في أكاديمية ريال مدريد وشارك كبديل في ثماني مباريات مع الفريق الأول وسجل هدفا واحدا قبل انتقاله إلى ليون في 2017.

وشارك المهاجم "25 عاما" أساسيا في 30 مباراة بالدوري الفرنسي الموسم الماضي سجل خلالها 18 هدفا لفريقه الذي أنهى الموسم في المركز الثالث وحجز مقعده في دوري أبطال أوروبا. وذكرت تقارير صحفية إسبانية أن ماريانو كان قريبا من الانتقال إلى إشبيلية قبل نهاية فترة الانتقالات بنهاية الشهر الحالي لكن بطل دوري الأبطال استخدم حقه في تفعيل شرط إعادة شراء اللاعب الذي وضعه في عقد بيعه إلى ليون.

وماريانو هو المهاجم الوحيد الذي انضم إلى ريال مدريد منذ انتقال كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الشهر الماضي.

ولم يكشف ريال مدريد عن قيمة الصفقة لكن ليون أعلن في بيان أن قيمة الصفقة بلغت نحو 33 مليون يورو "38.6 مليون دولار".