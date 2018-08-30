قرعة دوري أبطال أوروبا تسفر عن مواجهات قوية

أسفرت قرعة مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا يوم الخميس، التي جرت بإمارة موناكو عن العديد من المواجهات المثيرة، كانت أبرزها عودة البرتغالي رونالدو لمواجهة مانشستر يونايتد، فريقه السابق، والحال نفسها للفرنسي بوغبا، عندما يواجه يوفنتوس.

وفي المجموعة الأولى، وضعت القرعة أتليتكو مدريد الإسباني وبوروسيا دورتموند الألماني وموناكو الفرنسي وكلوب بروج البلجيكي، والمجموعة الثانية، برشلونة الإسباني وتوتنهام هوتسبير الإنجليزي وأيندهوفن الهولندي وإنتر الايطالي، وفي الثالثة، باريس سان جيرمان الفرنسي ونابولي الإيطالي وليفربول الإنجليزي وريد ستار الصربي.

وضمت المجموعة الرابعة لوكوموتيف موسكو الروسي وبورتو البرتغالي وشالكه الألماني وغلطة سراي التركي، والخامسة، بايرن ميونيخ الألماني وبنفيكا البرتغالي وأياكس أمستردام الهولندي وأيك اثينا اليوناني، والسادسة، مانشستر سيتي الإنجليزي وشاختار دونيتسك الأوكراني وليون الفرنسي وهوفنهايم الألماني، والسابعة، ريال مدريد الإسباني وروما الإيطالي وسيسكا موسكو الروسي وفيكتوريا بلزن التشيكي والثامنة، يوفنتوس الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي وفالنسيا الإسباني ويونغ بويز السويسري.