كاريوس: كلوب طلب مني البقاء لأنني من المميزين

كان يورغن كلوب مدرب ليفربول يرغب في الإبقاء على الحارس لوريس كاريوس في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم لكن الحارس الألماني يعتقد أنه اتخذ القرار الصحيح بالانتقال إلى بشكتاش التركي على سبيل الإعارة لمدة عامين.

وشارك كاريوس في 33 مباراة مع ليفربول الموسم الماضي لكنه تعرض لانتقادات قاسية بعدما ارتكب خطأين فادحين وتسبب في الخسارة 3-1 أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا في مايو الماضي.

وأسفر ذلك عن فقدان كاريوس مكانه في التشكيلة الأساسية بعد تعاقد ليفربول مع البرازيلي أليسون من روما في صفقة ضخمة في بداية الموسم الجديد ليقرر الحارس البالغ عمره 25 عاما الانتقال إلى الدوري التركي يوم الأحد الماضي.

وقال كاريوس للصحفيين: كلوب أبلغني أنه يريدني في التشكيلة لأنه يريد امتلاك أفضل اللاعبين. لكني تحدثت إليه وطالبته بتنفيذ رغبتي. كان من المهم بالنسبة لي اللعب في بشكتاش .

وأضاف: أعتقد أنها صفقة جيدة للجميع. تمنى لي التوفيق لكنه أبلغني أنه يريد بقائي. لا أزال صغيرا كحارس مرمى.. أتمنى الفوز بألقاب عديدة مع بشكتاش.