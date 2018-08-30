مدرب أوروغواي يستبعد كافاني من قائمة المنتخب

استبعد فابيان كويتو المدير الفني المؤقت لمنتخب أوروغواي الأول المهاجم المخضرم ايدنسون كافاني، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، من قائمة فريقه التي أعلنها مؤخرا استعدادا لمباراته الودية المقبلة أمام المكسيك في السابع من سبتمبر المقبل.

ولم يتم الكشف عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء غياب كافاني عن القائمة، بيد أنه على الأرجح يعود غيابه إلى رغبة الجهاز الفني في منح اللاعب فرصة أكبر للتعافي من إصابته التي تعرض لها خلال بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وأعلن كويتو يوم الأربعاء عن قائمة منتخب أوروغواي التي تضم 20 لاعبا.

وضمت القائمة المهاجمين لويس سواريز، نجم برشلونة، وكريستيان ستواني، لاعب جيرونا، وجوناثان أوريتافيسكايا، لاعب مونتيري، كما انضم أيضا المدافع غويرمو فاريلا، لاعب بنيارول.

وخلت باقي أسماء اللاعبين في القائمة من أي مفاجآت، حيث ضمت النجوم الذين شاركوا في المونديال الأخير تحت قيادة المدرب أوسكار تاباريز.

وانتهى تعاقد تاباريز مع أوروغواي عقب المونديال، ليتولى كويتو المهمة الفنية للفريق مؤقتا بجانب عمله كمدرب لمنتخب أوروغواي للشباب تحت 20 عاما.

ودخل اتحاد أوروغواي للكرة في مفاوضات مع تاباريز لتجديد تعاقده، ولكن توقفت النقاشات بين الجانبين بسب الأزمة التي دخل فيها الاتحاد في 31 يوليو الماضي، على خلفية اتهام بعض من قياداته بالتورط في أعمال فساد يتم التحقيق فيها حاليا من قبل السلطات القضائية في أوروغواي.

وتلتقي أوروغواي مع المكسيك في السابع من سبتمبر المقبل بمدينة هيوستن الأمريكية.