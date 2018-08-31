أتلتيكو مدريد.. سابع نادٍ إسباني يتحدث العربية

دشن أتلتيكو مدريد الإسباني، حسابه الجديد باللغة العربية على موقع "تويتر" في خطوة لجذب أنصار جدد من المتحدثين باللغة العربية، ليكون سابع ناد إسباني يعتمد حسابا رسميا بالعربية.

ونشر أتلتيكو مدريد عبر حسابه الجديد تغريدة مرحبا بالجماهير "أهلا بكم على الحساب الرسمي لأتلتيكو مدريد باللغة العربية" كما أرفق مقطعا مرئيا للفرنسي أنطوان غريزمان، نجم الفريق الملقب بـ"الهنود" وهو يدعو الجماهير إلى متابعة الحساب الجديد.

ويعد أول من أطلق حسابات باللغة العربية في إسبانيا، هي أندية ريال مدريد وبرشلونة وهو ما يعد طبيعيا لأنهما من أكبر أندية العالم، ليقوما بإطلاق عدة حسابات بلغات عدة.

وكان إشبيلية ثالث الأندية تدشينا لحساب خاص للجماهير العربية بين الأندية الـ20 الحاضرة في موسم 2018 - 2019، قبل أن تدشن أندية فياريال وليغانيس حسابات عربية خلال الموسم الماضي بعد أن تعاقدت مع اللاعبين السعوديين يحيى الشهري وسالم الدوسري.

وكان فالنسيا سادس أندية إسبانيا تأسيساً لحساب عربي على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، فقد كان لقاء الفريق أمام النصر خلال الموسم الماضي في تكريم فهد الهريفي، كان سببا في أن يطلق النادي الملقب بالخفافيش حسابا عربيا ينقل جميع أخبار الفريق بشكل يومي.

كما يملك الدوري الإسباني الرسمي "لا ليغا" حساباً رسمياً باللغة العربية، ينقل أحداث جولات البطولة الإسبانية بالإضافة إلى أخبار اللاعبين العرب في المنافسة العالمية.