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أتلتيكو مدريد.. سابع نادٍ إسباني يتحدث العربية

المصدر: دبي - أحمد المصعبي
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دشن أتلتيكو مدريد الإسباني، حسابه الجديد باللغة العربية على موقع "تويتر" في خطوة لجذب أنصار جدد من المتحدثين باللغة العربية، ليكون سابع ناد إسباني يعتمد حسابا رسميا بالعربية.

ونشر أتلتيكو مدريد عبر حسابه الجديد تغريدة مرحبا بالجماهير "أهلا بكم على الحساب الرسمي لأتلتيكو مدريد باللغة العربية" كما أرفق مقطعا مرئيا للفرنسي أنطوان غريزمان، نجم الفريق الملقب بـ"الهنود" وهو يدعو الجماهير إلى متابعة الحساب الجديد.

صفحة ريال مدريد الرسمية باللغة العربية صفحة ريال مدريد الرسمية باللغة العربية

ويعد أول من أطلق حسابات باللغة العربية في إسبانيا، هي أندية ريال مدريد وبرشلونة وهو ما يعد طبيعيا لأنهما من أكبر أندية العالم، ليقوما بإطلاق عدة حسابات بلغات عدة.

برشلونة مرفقاً بعض الأخبار والصور الخاصة بتدريبات الفريق الأخيرة برشلونة مرفقاً بعض الأخبار والصور الخاصة بتدريبات الفريق الأخيرة

وكان إشبيلية ثالث الأندية تدشينا لحساب خاص للجماهير العربية بين الأندية الـ20 الحاضرة في موسم 2018 - 2019، قبل أن تدشن أندية فياريال وليغانيس حسابات عربية خلال الموسم الماضي بعد أن تعاقدت مع اللاعبين السعوديين يحيى الشهري وسالم الدوسري.

إشبيلية معلنا صفقته الجديدة في الصفحة العربية إشبيلية معلنا صفقته الجديدة في الصفحة العربية
فياريال وخبر آخر لقاءات الفريق الرسمية فياريال وخبر آخر لقاءات الفريق الرسمية
دشن ليغانيس حسابه بعد أن تعاقد الفريق مع يحيى الشهري دشن ليغانيس حسابه بعد أن تعاقد الفريق مع يحيى الشهري

وكان فالنسيا سادس أندية إسبانيا تأسيساً لحساب عربي على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، فقد كان لقاء الفريق أمام النصر خلال الموسم الماضي في تكريم فهد الهريفي، كان سببا في أن يطلق النادي الملقب بالخفافيش حسابا عربيا ينقل جميع أخبار الفريق بشكل يومي.

أطلق فالنسيا حسابه أواخر الموسم الماضي أطلق فالنسيا حسابه أواخر الموسم الماضي
أتليتكو مدريد ناشراً مقطع غريزمان المرئي أتليتكو مدريد ناشراً مقطع غريزمان المرئي

كما يملك الدوري الإسباني الرسمي "لا ليغا" حساباً رسمياً باللغة العربية، ينقل أحداث جولات البطولة الإسبانية بالإضافة إلى أخبار اللاعبين العرب في المنافسة العالمية.

كلمات دالّة

#فالسنيا, #أتليتكو مدريد, #لا ليغا, #ريال مدريد, #برشلونة

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