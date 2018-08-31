إنريكي يصدم الجماهير ويبعد نجوما من قائمة إسبانيا

أعلن لويس إنريكي المدير الفني الجديد للمنتخب الإسباني قائمة الفريق يوم الجمعة، واستبعد عددا من اللاعبين البارزين من قائمته لمباراتي إنجلترا وكرواتيا في النسخة الأولى من بطولة دوري أمم أوروبا المقررتين في الثامن و11 من سبتمبر المقبل.

ويعد لاعب الظهير الأيسر جوردي ألبا "29 عاما" أبرز الغائبين عن قائمة المنتخب الإسباني علما بأنه لعب تحت قيادة إنريكي ببرشلونة، وشارك في 65 مباراة دولية وسجل للمنتخب الإسباني في نهائي كأس الأمم الأوروبية "يورو 2012".

واستبعد إنريكي أيضا حارس المرمى المخضرم بيبي ريينا، ولاعبي ريال مدريد ، ألفارو أودريوزولا ولوكاس فاسكيز، وكوكي لاعب خط وسط أتلتيكو مدريد.

وكان باو لوبيز حارس مرمى ريال بيتيس وداني سيبايوس لاعب وسط ريال مدريد من أبرز الوجوه المنضمة لقائمة الفريق، كما عاد ألفارو موراتا مهاجم تشيلسي الإنجليزي إلى المنتخب مجددا بعد أن استبعد من قائمته في كأس العالم 2018 بروسيا، التي شهدت خروج إسبانيا من دور الستة عشر على يد روسيا.