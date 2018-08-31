القلق يصيب مانشستر سيتي بسبب شاختار الأوكراني

قال تشيكي بيغريستاين، مدير كرة القدم في مانشستر سيتي، إن فريقه يشعر بالقلق من التهديد الذي يمثله شاختار دونيتسك منافسه في المجموعة السادسة بدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا عقب مواجهة الفريق الأوكراني الموسم الماضي.

وأوقعت القرعة الفريقين معا في دور المجموعات الموسم الماضي أيضا حيث انتزع فريق المدرب بيب غوارديولا فوزا صعبا 2-صفر على ملعبه في سبتمبر الماضي قبل أن يُلحق شاختار بسيتي أول خسارة في الموسم خلال ديسمبر الماضي.

وانتزع الفريقان المركزين الأول والثاني في مجموعتهما ليبلغ شاختار دور الستة عشر بينما ودع سيتي المسابقة أمام ليفربول من دور الثمانية.

ونقل موقع سيتي على الإنترنت عن بيغريستاين قوله: نعرف شاختار جيدا، واجهنا بعض الصعوبات للفوز عليه الموسم الماضي على ملعبنا لذلك يجب أن نذكر أنفسنا بمدى صعوبة هذه المواجهة، دوري الأبطال بطولة مهمة للغاية كل موسم. نريد أن نصبح أكثر قوة في أوروبا ونحتاج امتلاك فرصة المنافسة على اللقب. نقترب من ذلك لكننا نريد أن نصبح أكثر قربا من الموسم الماضي.

وسيلتقي سيتي مع شاختار في أوكرانيا يوم 23 أكتوبر المقبل قبل لقائهما في ملعب الاتحاد في السابع من نوفمبر القادم.