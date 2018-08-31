بواتينغ باق مع بايرن ميونخ وبيرنات يقترب من باريس

ذكرت تقارير صحافية يوم الجمعة أن نادي بايرن ميونخ الألماني يبدو قريبا من إعلان رحيل خوان بإلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية، التي تغلق اليوم الجمعة.

بينما يرجح بقاء المدافع جيروم بواتينغ ضمن صفوف بايرن ميونخ وعدم انتقاله إلى بطل فرنسا.

كذلك نشر نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، يوم الجمعة، بموقعه على الإنترنت مقطع فيديو يتناول عودة حارس المرمى الألماني كيفن تراب إلى صفوف الفريق ، قادما من سان جيرمان، ثم حذفه مجددا، لكن الأمر يرجح اقتراب الحارس بشكل كبير من الرحيل عن سان جيرمان.

ولا يتوقع أن تقدم أندية الدوري الألماني "بوندسليغا" أنشطة عديدة في اليوم الأخير من سوق الانتقالات، التي تغلق في الساعة السادسة من مساء اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي "16:00 بتوقيت غرينيتش".

وذكرت تقارير صحافية فرنسية أن بيرنات سيخضع للفحص الطبي بباريس سان جيرمان قبل أن يوقع على عقد انضمامه للفريق.

وكان اسم بواتينغ قد ارتبط بشكل كبير بالانتقال لسان جيرمان، لكن صحيفة "بيلد" الألمانية ذكرت أن النادي الفرنسي لم يوافق على تلبية طلب بايرن ميونخ بالحصول على 50 مليون يورو "58 مليون يورو" للموافقة على انتقال اللاعب.