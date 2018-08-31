بورنموث يواجه تشيلسي بذكريات الماضي في الدوري الإنجليزي

قال إيدي هاو مدرب بورنموث إن فريقه سيعول على مواجهاته السابقة أمام تشيلسي في محاولته للفوز على الفريق اللندني يوم السبت ومواصلة سجله بدون خسارة حتى الآن في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وخسر بورنموث بصعوبة على أرضه أمام تشيلسي في الدوري الموسم الماضي، وكذلك كأس رابطة الأندية الإنجليزي قبل أن يحقق فوزا مفاجئا 3-صفر على ملعب ستامفورد بريدج في الدوري في يناير الماضي.

وأضاف هاو أن تشيلسي من المرجح أن يظهر بشكل مختلف تماما بقيادة مدربه الجديد ماوريتسيو ساري، لكنه يثق في أن فريقه سيستخدم المواجهات السابقة بين الفريقين كدافع خلال اللقاء.

وقال مدرب بورنموث في مؤتمر صحافي يوم الجمعة: على الصعيد الخططي أعتقد أننا قدمنا مباراة جيدة حقا أمام فريق المدرب أنطونيو كونتي الموسم الماضي. لكن المباراة ستكون مختلفة تماما.

وأضاف: تشيلسي يخوض موسماً جديداً بلاعبين جدد ومدرب جديد أيضا لذلك نحن بحاجة للاعتماد على خبراتنا السابقة أمام النادي اللندني في منح الثقة للاعبين.

وتعادل بورنموث في مباراتين وفاز في مواجهة في أول ثلاث مباريات بالدوري، كما انتصر في مباراته الأولى بكأس رابطة الأندية الإنجليزية.

وأضاف مدرب بورنموث: نسير بشكل جيد حقا حتى الآن، سعيد للغاية بالفوز في كأس رابطة الأندية لأن هذا الفوز خطوة جيدة حقا لنا دعمت مسيرتنا الجيدة في الدوري حتى الآن، بالطبع مواجهة تشيلسي ستكون أصعب.

وتابع : سنلعب في ستامفورد بريدج وندرك مدى صعوبة هذه المباراة، لكن سنحرص على تقديم أداء متماسك من البداية.