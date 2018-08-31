خطوة تفصل نجم توتنهام من التجنيد في كوريا الجنوبية

يقف مصير الدولي الكوري الجنوبي سوون هيونغ مين لاعب توتنهام الإنجليزي على مباراة في أندونيسيا، حينما تلتقي كوريا الجنوبية باليابان في نهائي دورة الألعاب الآسيوية الثامنة عشرة يوم السبت.

ويحتاج اللاعب الذي يرتدي شارة قيادة المنتخب الكوري الجنوبي للفوز على اليابان وتحقيق الميدالية الذهبية، للحصول على استثناء خاصض من تأدية الخدمة العسكرية الإجبارية في بلاده.

وينص القانون في كوريا الجنوبية على أن كل رجل سليم بدنيا يجب أن يتقدم لأداء الخدمة العسكرية لمدة 21 شهرا، لكن يمكن للرياضيين الحصول على إعفاء إذا فازوا بذهبية في دورة الألعاب الآسيوية أو أي ميدالية في الأولمبياد.

تكتسب الخدمة العسكرية الإجبارية في كوريا الجنوبية أهمية قصوى في ظل توتر شبه دائم مع الجارة الشمالية، حيث لا تزيد المسافة بين عاصمة الجنوب وخط الهدنة عن 56 كيلومترا.

اللاعب سون يحترف في نادي توتنام الانجليزي بمئة وعشرة آلاف دولار أسبوعيا لكن هذه المسيرة الكروية تنتظر ميدالية ذهبية سيكون لها كلمة الفصل في استمراره في أوروبا