قرعة سهلة لتشيلسي وأرسنال وميلان في الدوري الأوروبي

سحبت يوم الجمعة قرعة دور المجموعات في الدوري الأوروبي في موناكو، وجاءت القرعة على النحو التالي..
المجموعة الأولى: باير ليفركوزن - لودوغوريتس - زوريخ - ايك لارناكا.
المجموعة الثانية: سالزبورغ - سيلتيك - رازن بال شبورت لايبزيغ - روزنبورغ.
المجموعة الثالثة: زينيت سان بطرسبرغ - كوبنهاغن - بوردو - سلافيا براغ.
المجموعة الرابعة: اندرلخت - فناربخشه - دينامو زغرب - سبارتاك ترنافا.
المجموعة الخامسة: أرسنال - سبورتنغ لشبونة - قرة باغ - فورسكلا بولتافا.
المجموعة السادسة: أولمبياكوس - ميلان - ريال بيتيس - دوديلانغ.
المجموعة السابعة: فياريال - رابيد فيينا - سبارتاك موسكو - رينجرز.
المجموعة الثامنة: لاتسيو - أولمبيك مرسيليا - اينتراخت فرانكفورت - أبولون ليماسول.
المجموعة التاسعة: بشكتاش- جنك - مالمو - ساربسبورغ.
المجموعة العاشرة: إشبيلية - كراسنودار - ستاندار لييغ - بلدية سبور.
المجموعة الحادية عشرة: دينامو كييف - استانة - رين - يابلونيتس.
المجموعة الثانية عشرة: تشيلسي - باوك - باتي بوريسوف - فيدي.