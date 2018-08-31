قرعة سهلة لتشيلسي وأرسنال وميلان في الدوري الأوروبي

سحبت يوم الجمعة قرعة دور المجموعات في الدوري الأوروبي في موناكو، وجاءت القرعة على النحو التالي..

المجموعة الأولى:‭‭‭ ‬‬‬باير ليفركوزن - لودوغوريتس - زوريخ - ايك لارناكا.

المجموعة الثانية: سالزبورغ - سيلتيك - رازن بال شبورت لايبزيغ - روزنبورغ.

المجموعة الثالثة: زينيت سان بطرسبرغ - كوبنهاغن - بوردو - سلافيا براغ.

المجموعة الرابعة: اندرلخت - فناربخشه - دينامو زغرب - سبارتاك ترنافا.

المجموعة الخامسة: أرسنال - سبورتنغ لشبونة - قرة باغ - فورسكلا بولتافا.

المجموعة السادسة: أولمبياكوس - ميلان - ريال بيتيس - دوديلانغ.

المجموعة السابعة: فياريال - رابيد فيينا - سبارتاك موسكو - رينجرز.

المجموعة الثامنة: لاتسيو - أولمبيك مرسيليا - اينتراخت فرانكفورت - أبولون ليماسول.

المجموعة التاسعة: بشكتاش- جنك - مالمو - ساربسبورغ.

المجموعة العاشرة: إشبيلية - كراسنودار - ستاندار لييغ - بلدية سبور.

المجموعة الحادية عشرة: دينامو كييف - استانة - رين - يابلونيتس.

المجموعة الثانية عشرة: تشيلسي - باوك - باتي بوريسوف - فيدي.