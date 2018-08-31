كلوب يتوعد نيمار بالثلاثي البرازيلي في ليفربول

يتطلع ليفربول لمواجهة باريس سان جيرمان ونابولي في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا وتوقع المدرب يورغن كلوب مسيرة صعبة لفريقه في البطولة.

ويلعب الفريق الإنجليزي في المجموعة الثالثة ضد بطل فرنسا ونابولي ورد ستار الصربي الفائز بكأس أوروبا 1991 والذي بلغ دور المجموعات للمرة الأولى ويتطلع كلوب لهذا التحدي.

ويؤمن المدرب الألماني أن الثلاثي البرازيلي اليسون وروبرتو فيرمينو وفابينيو سيستمتع بمواجهة باريس سان جيرمان الذي يلعب له البرازيلي نيمار.

وأبلغ كلوب موقع ليفربول الرسمي: مواجهة نيمار ستكون بالنسبة للثلاثي البرازيلي في فريقنا بمثابة لقاء مع صديق مرة أخرى وكل هذه الأمور، سيكون تحديا كبيرا وهو الأمر ذاته للفرق الأخرى عند مواجهتنا.

وأضاف: تغلبنا على نابولي أثناء الإعداد للموسم لكن بدون شك ستكون المواجهتان مختلفتين تماما.

ويفتتح ليفربول مسيرته في البطولة باستضافة باريس سان جيرمان يوم 18 سبتمبر، لكنه سيركز أولا على رحلته عندما يحل ضيفا على ليستر سيتي في الدوري الممتاز يوم السبت.