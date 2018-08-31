"فار" يدخل دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل

المصدر: موناكو - د ب أ

أعلن الاتحاد الأوروبي (يويفا) يوم الجمعة تطبيق نظام حكم الفيديو المساعد "فار" في دوري أبطال أوروبا اعتبارا من الموسم المقبل، ويخطط الاتحاد الأوروبي لتطبيق التكنولوجيا اعتبارا من مباراة كأس السوبر 2019 ، ثم دوري الأبطال.

واستخدم نظام حكم الفيديو المساعد بشكل ناجح، في بطولة كأس القارات 2017 وكذلك في كأس العالم 2018 بروسيا.

كذلك جرى تطبيق النظام في عدة مسابقات دوري ، منها الدوري الألماني "بوندسليغا" ، الذي شهد حالات من الجدل حول آلية استخدام التكنولوجيا في التحكيم.

وحتى الآن ، يجرى الاعتماد في مباريات بطولتي دوري الأبطال والدوري الأوروبي على حكمين مساعدين إضافيين.