أرسنال ينتفض في شوط ويكسب ديربي شمال لندن

حسم أرسنال موقعة ديربي شمال لندن بفوزه الصعب على ضيفه توتنهام 4 - 2 خلال المباراة المثيرة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم أرسنال بهدف سجله بيير إيمريك أوباميانغ في الدقيقة الثامنة من ركلة جزاء، وتعادل إيريك داير لتوتنهام في الدقيقة 30، ثم أضاف هاري كين الهدف الثاني لتوتنهام في الدقيقة 34، ثم سجل أوباميانغ الهدف الثاني له ولأرسنال في الدقيقة 85، وأضاف ألكسندر لاكازيت الهدف الثالث لأرسنال في الدقيقة 76 قبل أن يسجل لوكاس توريرا الهدف الرابع في الدقيقة 77.

ورفع أوباميانغ رصيده إلى عشرة أهداف في صدارة ترتيب الهدافين بفارق هدفين عن هاري كين الذي رفع رصيده إلى ثمانية أهداف محتلا المركز الثاني مشاركة مع سيرخيو أغويرو ورحيم ستيرلينغ، ثنائي مانشستر سيتي.



وبات هاري كين الهداف التاريخي ليدربي شمال لندن برصيد ثمانية أهداف متساويا مع التوغولي إيمانويل أديبايور الذي لعب من قبل للفريقين.

وأنهى توتنهام المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد يان فيرتونخين في الدقيقة 85 لحصوله على الإنذار الثاني.

ورفع أرسنال رصيده إلى 30 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف أمام توتنهام الذي توقف رصيده عند 30 نقطة في المركز الخامس.

يذكر أن هذا الفوز هو التاسع لأرسنال في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراتين والتعادل في ثلاث، فيما تعد هذه الخسارة هي الرابعة لتوتنهام.