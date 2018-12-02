الشرطة الإيطالية تبحث عن المسيئين ليوفنتوس

تحاول الشرطة في فلورنسا تحديد هوية الأشخاص الذين كتبوا عبارات مهينة ضد نادي يوفنتوس على الجدران قبل المباراة أمام فيورنتينا بالدوري الإيطالي لكرة القدم.

وكتب بعض مشجعي فيورنتينا عبارات مسيئة تسخر من ضحايا فريق يوفنتوس في كارثة استاد هيسيل في بروكسل عام 1985 بنهائي كأس الأندية الأوروبية أمام ليفربول، والتي راح ضحيتها 39 من جماهير الفريق الإيطالي.

ونقلت وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية عن داريو نارديلا عمدة فلورنسا قوله إن العبارات المسيئة تم محوها من على الجدران. وقال هذه كلمات مخزية، تم كتابتها من قبل حمقى لا يمثلون القلب الحقيقي لفلورنسا.

وعزز يوفنتوس صدارته للدوري الإيطالي يوم السبت بعدما تغلب على فيورنتينا بثلاثية لا رد لها.