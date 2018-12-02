برشلونة يتجاوز فياريال بثنائية وأداء باهت

استعاد برشلونة نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلتين الماضيتين ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، عقب فوزه الثمين 2 - صفر على ضيفه فياريال فيما تعادل جيرونا 1 - 1 مع أتلتيكو مدريد يوم الأحد في المرحلة الرابعة عشر للمسابقة.



وارتفع رصيد برشلونة إلى 28 نقطة، ليتصدر ترتيب المسابقة (مؤقتا)، بفارق نقطتين أمام إشبيلية، الذي تراجع للمركز الثاني قبل لقائه مع مضيفه ديبورتيفو ألافيس.



في المقابل، تجمد رصيد فياريال، الذي تلقى خسارته السادسة في المسابقةهذا الموسم، والأولى منذ أكثر من شهرعند 14 نقطة في المركز السابع عشر (الرابع من القاع) مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.



وتقدم الفريق الكتالوني بهدف حمل توقيع مدافعه جيرارد بيكيه في الدقيقة 35، قبل أن يضيف اللاعب الشاب (البديل) كارليس ألينيا الهدف الثاني في الدقيقة 87.



وتعافى برشلونة بتلك النتيجة من إخفاقه في تحقيق أي انتصار خلال مباراتيه الأخيرتين بالمسابقة التي يحمل لقبها، والتي شهدت خسارته 3 -4 أمام ضيفه ريال بيتيس وتعادله 1 - 1 مع مضيفه أتلتيكو مدريد.



من جانبه، سقط أتلتيكو مدريد في فخ التعادل الإيجابي 1 - 1 مع مضيفه جيرونا في وقت سابق . وارتفع رصيد أتلتيكو مدريد إلى 25 نقطة في المركز الثالث، في حين رفع جيرونا رصيده إلى 21 نقطة في المركز السادس.



وبادر جيرونا بالتسجيل عبر نجمه الأوروغواياني كريستيان ستواني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا للضائع بالشوط الأول من ركلة جزاء، قبل أن تنقذ النيران الصديقة فريق العاصمة الإسبانية من تلقي الخسارة، عقب تسجيل جوناس رامايلو لاعب جيرونا هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 82.

بتلك النتيجة، واصل أتلتيكو نتائجه المهتزة في البطولة، بعدما عجز عن تحقيق الانتصار للمباراة الثانية على التوالي، عقب تعادله 1 - 1 مع ضيفه برشلونة في المرحلة الماضية.