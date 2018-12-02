تشيلسي يعود إلى الانتصارات بنقاط فولهام

المصدر: لندن - د ب أ

تقدم تشيلسي مؤقتا إلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عبر الفوز على ضيفه فولهام 2 -صفر يوم الأحد في المرحلة الرابعة عشرة للمسابقة.

وتقدم الإسباني بيدرو رودريغيز بهدف لتشيلسي في الدقيقة 33 ثم أكد البديل روبن لوفتوس تشيك فوز تشيلسي بتسجيله الهدف الثاني قبل ثماني دقائق من نهاية المباراة.

ورفع الفوز رصيد تشيلسي إلى 31 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد فولهام عند ثماني نقاط في المركز الأخير.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول الترتيب برصيد 38 نقطة، ويحل ليفربول ثانيا برصيد 33 نقطة ويأتي توتنهام في المركز الرابع برصيد 30 نقطة.