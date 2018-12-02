خطأ فادح من حارس إيفرتون يمنح ليفربول نقاط الديربي

قاد ديفوك أوريجي فريقه ليفربول لانتزاع فوز صعب من ضيفه إيفرتون 1 - صفر في مباراة ديربي "ميرسيسايد" التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل أوريجي هدف الفوز في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة، ليرفع ليفربول رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف مانشستر سيتي، فيما توقف رصيد إيفرتون عند 22 نقطة في المركز السادس.

وبهذا الفوز حافظ ليفربول على سجله خاليا من الهزائم في الدوري هذا الموسم، محققا انتصاره الحادي عشر مقابل التعادل في ثلاث مباريات، فيما تعد هذه الخسارة هي الرابعة لإيفرتون في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ست مباريات والتعادل في أربع.

واستطاع ليفربول أن يصالح جماهيره بهذا الفوز بعد سقوطه أمام باريس سان جيرمان 1 - 2 يوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا. ويعد هذا الفوز هو الأول لليفربول على إيفرتون في الدوري منذ أول أبريل 2017 بعدما تعادلا في آخر مباراتين جمعتهما بالبطولة.