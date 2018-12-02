روبن يعلن رحيله عن صفوف بايرن ميونخ

أعلن الجناح الهولندي أرين روبن يوم الأحد أنه سيرحل عن بايرن ميونخ بنهاية الموسم بعد عقد من الزمن شهد نجاحات كبيرة مع بطل دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.



وانضم اللاعب البالغ عمره 34 عاما إلى بايرن في 2009 وشكل ثنائيا هجوميا رائعا مع الفرنسي فرانك ريبري الذي من المحتمل أن يرحل بنهاية الموسم أيضا.



وأبلغ روبن الصحفيين بعد لقاء مع الجماهير: "يمكنني القول إنه آخر موسم مع بايرن وهذا يكفي. اتخذت قرارا شخصيا بأن هذا سيكون عامي الأخير، أعتقد أنها اللحظة المناسبة بعد عشرة أعوام. النادي يسير في اتجاهه وأنا أيضا. إنها نهاية فترة رائعة وطويلة.



وأحرز روبن 98 هدفا في 198 مباراة في الدوري مع بايرن وخاض نهائي دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات في 2010 و2012 و2013 وقاده للفوز باللقب في المحاولة الأخيرة ونال لقب الدوري في سبع مناسبات من بينها آخر ستة مواسم بالإضافة إلى كأس ألمانيا أربع مرات.



وقال روبن الذي نال ألقابا في الدوري مع أيندهوفن وتشيلسي وريال مدريد وقاد هولندا لنهائي كأس العالم 2010 إنه لا يخطط للاعتزال، وأضاف: ربما سأستمر. لن أتوقف تماما الآن.