ريال مدريد يهزم فالنسيا بثنائية في الدوري الإسباني

انتزع ريال مدريد ثلاث نقاط ثمينة بتغلبه على ضيفه فالنسيا 2 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة الرابعة عشر من الدوري الإسبانيوالتي شهدت أيضا فوز سيلتا فيغو على هويسكا 2 - صفر وليغانيس على بلد الوليد 4 - 2 وخيتافي على إسبانيول 3 - صفر.

وتقدم الريال بهدف سجله دانييل واس، لاعب فالنسيا ، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الثامنة وأضاف لوكاس فاسكيز الهدف الثاني في الدقيقة 83، ورفع الريال رصيده إلى 23 نقطة في المركز الخامس، بفارق الأهداف خلف ألافيس، وبفارق ثلاث نقاط عن إشبيلية المتصدر.

فيما توقف رصيد فالنسيا عند 17 نقطة في المركز الثالث عشر بفارق الأهداف خلف سيلتا فيفو، وبفارق الأهداف أمام بلد الوليد، ويذكر أن هذا الفوز هو السابع للريال في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في خمس مباريات والتعادل في مباراتين، فيما تعد هذه الخسارة هي الثالثة فالنسيا في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في ثماني.