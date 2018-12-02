فينورد يلحق بآيندهوفن هزيمته الأولى في الدوري

تلقى فريق آيندهوفن هزيمته الأولى في الدوري الهولندي لكرة القدم، هذا الموسم، بخسارته أمام مضيفه فينورد 1 - 2 يوم الأحد في الجولة الرابعة عشرة من الدوري، والتي شهدت أيضا فوز أياكس على أدو دين هاغ 5 – 1.

وسجل هدفي فينورد نيكولاي يورغينسين وسام لارسون في الدقيقتين 28 و33، فيما سجل هدف آيندهوفن ستيفن بيرغوين في الدقيقة 73. وتوقف رصيد آيندهوفن عند 39 نقطة في صدارة الترتيب، فيما رفع فينورد رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثالث.

يذكر أن هذه الخسارة هي الأولى لآيندهوفن في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 13 مباراة، فيما يعد هذا الفوز هو التاسع لفينورد في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراتين والتعادل في مثلها.

وفي المباراة الثانية، اكتسح أياكس ضيفه أدو دين هاغ 5 – 1، وسجل أهداف أياكس ديفيد ناريس ونيكولاس تاغليافيكو وماتيس دي ليخت ودوني إن دي بيك وكاسبر دولبيرغ في الدقائق 15 و21 و43 و48 و83 على الترتيب، فيما سجل هدف أدو دين هاغ آرون مايرس في الدقيقة 39.

ورفع أياكس رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف آيندهوفن، وتوقف رصيد أدو دين هاغ عند 15 نقطة في المركز الثالث عشر.