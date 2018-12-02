لوف واثق من تأهل ألمانيا إلى كأس أوروبا

أكد يواخيم لوف، المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم، أنه متأكد بقوة من وصول فريقه إلى نهائيات بطولة كأس أوروبا يورو 2020.

في أعقاب قرعة البطولة، قال لوف في العاصمة الايرلندية يوم الأحد: نحن على دراية بنقاط قوتنا، وسنذهب بثقة إلى التصفيات ولنا الحق في تحقيق هذا.

وأسفرت القرعة عن وضع المنتخب الألماني مع منتخبات هولندا وإيرلندا الشمالية واستونيا وبيلاروسيا (روسيا البيضاء) في المجموعة الثالثة، وسيشارك أول وثاني المجموعة في نهائيات البطولة.

وعلى عكس جولات التصفيات السابقة، رفض لوف وضع صدارة المجموعة كهدف، وذلك بعد الإحباطات التي وقعت للمانشافت في 2018.

وقال لوف: بعد 2014 و2016، دخلنا مرحلة كان الانسجام جيدا بيننا، وعندها كان بمقدورنا أن نضع هدفا كهذا، أما الآن فنحن سنواصل البدء من أسفل ومن ثم فلا نريد أن نكون مغرورين.

وفي سياق متصلقال أوليفر بيرهوف، مدير المنتخب وراينهارد غريندل رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، إن مشاركة المنتخب في نهائيات البطولة هو الهدف، وقال غريندل: بالنظر إلى هذه المجموعة فإنه يجب التأهل لا شك في هذا.

وأكد بيرهوف تطلعه إلى مقابلة هولندا من جديد حيث كان لقاء الفريقين في دوري الأمم الأوروبي قد انتهى بهزيمة ألمانيا بثلاثة أهداف نظيفة في الذهاب والتعادل بهدفين لكل منهما في العودة.