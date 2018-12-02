هولندا وألمانيا في مجموعة واحدة بتصفيات يورو 2020

أسفرت قرعة تصفيات بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم التي جرت يوم الأحد في دبلن عن مواجهات مثيرة في يورو 2020 أبرزها هولندا وألمانيا وإسبانيا والسويد.

ويلعب منتخب إنجلترا في المجموعة الأولى بجوار منتخبات التشيك وبلغاريا ومونتنيغرو (الجبل الاسود) وكوسوفو. فيما حل منتخب البرتغال حامل اللقب في المجموعة الثانية بجانب أوكرانيا وصربيا وليتوانيا ولوكسمبورغ.

وجاء منتخب هولندا في المجموعة الثالثة مع منتخبات ألمانيا وإيرلندا الشمالية وأستونيا وبيلاروسيا، كما حل المنتخب سويسرا في المجموعة الرابعة بجانب الدنمارك وإيرلندا وجورجيا وجبل طارق. وجاءت كرواتيا وصيفة كأس العالم في المجموعة الخامسة مع منتخبات ويلز وسلوفاكيا والمجر وأذربيجان.

وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب إسبانيا في المجموعة السادسة إلى جانب السويد والنرويج ورومانيا وجزر فارو ومالطا. وحلت بولندا في المجموعة السابعة إلى جانب النمسا وإسرائيل وسلوفينيا ومقدونيا ولاتفيا.

وجاء منتخب فرنسا بطل العالم في المجموعة الثامنة بجانب آيسلندا وتركيا وـلبانيا مولدوفا واندورا. أما منتخب بلجيكا فحل في المجموعة التاسعة بجوار روسيا وأسكتلندا وقبرص وكازاخستان وسان مارينو. وضمت المجموعة العاشرة إلى جانب منتخب إيطاليا كل من البوسنة والهرسك وفنلندا واليونان وارمينيا وليختنشتاين.

وتم تقسيم المنتخبات إلى عشر مجموعات ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة مع نهاية المنافسات المقررة بين مارسو نوفمبر 2019 إلى النهائيات التي تقام في 12 دولة أوروبية بمشاركة 24 منتخبا.

ويتأهل من التصفيات بذلك 20 منتخبا بينما يشغل المقاعد الأربعة المتبقية ، المنتخبات المتأهلة عبر النسخة الأولى من بطولة دوري أمم أوروبا.

وطبقا لنتائج دوري أمم أوروبا ، جاءت منتخبات سويسرا والبرتغال وهولندا وإنجلترا الفائزة بالمجموعات الأربع في دوري المستوى الأول بدوري الأمم على رؤوس المجموعات الأربع الأولى في تصفيات يورو 2020.

بينما جاءت المنتخبات الأخرى صاحبة التصنيف الأعلى وهي منتخبات بلجيكا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وكرواتيا وبولندا على رؤوس المجموعات من الخامسة إلى العاشرة. وتواجد المنتخب الألماني ضمن فرق المستوى الثاني في قرعة البطولة الأوروبية جانب تسعة منتخبات أخرى.

وضم المستوى الأخير منتخبات لاتفيا وليشتنشتاين وأندورا ومالطا وسان مارينو حيث وقعت في المجموعات من السادسة إلى العاشرة حيث ضمت كل من تلك المجموعات ستة منتخبات بدلا من خمسة.

وتقام مباريات يورو 2020 في مدن ميونخ الألمانية روما الإيطالية وباكو الأذربيجانية وأمستردام الهولندية وبوخارست الرومانية وسان بطرسبرغ الروسية وكوبنهاغن الدنماركية والعاصمة البريطانية لندن وغلاسكو الاسكتلندية وبلباو الإسبانية ودبلن الإيرلندية وبودابست المجرية. وطبقا لقواعد القرعة لم تضم أي مجموعة في التصفيات أكثر من دولتين من المضيفين لفعاليات البطولة.

كذلك فرضت الصراعات أو التوترات الدبلوماسية نفسها على آلية القرعة حيث لا يمكن أن تضم مجموعة واحدة بين جبل طارق وإسبانيا أو كوسوفو وصربيا أو كوسوفو والبوسنة والهرسك.

كذلك دفعت البرودة الشديدة للشتاء في عشر دول الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) إلى فرض قيود أخرى ، حيث قرر عدم إقامة مباريات في التصفيات بشهري مارس ونوفمبر في فنلندا وآيسلندا وجزر فارو وأقصى محاولات لتفادي إقامة مباريات خلال الشهرين نفسهما في بيلاروسيا واستونيا ولاتفيا وليتوانيا والنرويج وروسيا وأوكرانيا ولم تضم أي مجموعة أكثر من اثنين من تلك المنتخبات العشرة.

كما تم فرض قيود بشأن المنتخبات التي ستواجه أذربيجان وكازاخستان وأيسلندا نظرا لتباعد المسافات بشكل هائل.