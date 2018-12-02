يونايتد يتعثر مجدداً ويوسع الفارق مع سيتي المتصدر

عوض مانشستر يونايتد تأخره بهدفين لينقذ نفسه بتعادل 2-2 مع مستضيفه ساوثامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت ليبتعد فريق المدرب جوزيه مورينيو بفارق 16 نقطة عن جاره مانشستر سيتي المتصدر بعد 14 مباراة.



وأهدر يونايتد فرصة خطيرة لافتتاح التسجيل وعوقب على تراخيه عندما أحرز ستيوارت أرمسترونج ثالث أهدافه في أسبوع ليضع صاحب الأرض في المقدمة بعد 13 دقيقة إذ استفاد من دفاع سيء.



واستمر الدفاع المتغير ليونايتد، الذي ضم لاعب الوسط الشاب سكوت مكتوميناي، في الظهور بشكل ضعيف وتضاعف الفارق سريعا عندما سدد سيدريك سواريز ركلة حرة رائعة في الشباك في الدقيقة 20.



وكان ساوثامبتون أكثر فريق في الدوري هذا الموسم أهدر نقاطا رغم وجوده في موقف جيد للفوز وقلص يونايتد الفارق عبر روميلو لوكاكو في الدقيقة 33 ليضع حدا لصيامه عن التسجيل في 12 مباراة متتالية بجميع المسابقات مع فريقه، وبعد ذلك بست دقائق سقط دفاع ساوثامبتون مرة أخرى إذ أدرك أندير هيريرا التعادل بلمسة رائعة.



وأنقذ ديفيد دي خيا فرصة متأخرة ليحافظ على نقطة التعادل ليونايتد الذي يتأخر بست نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الثالث والذي يواجه فولهام يوم الأحد فيما استمر ساوثامبتون في منطقة الهبوط وبدون فوز على أرضه.