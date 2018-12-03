أغويرو مهدد بالغياب عن مواجهة واتفورد

كشف بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إن الشكوك تحيط بمشاركة المهاجم سيرجيو أغويرو أمام واتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الثلاثاء، في ظل استمرار تعافيه من إصابة عضلية.



وغاب أغويرو، الذي يتقاسم صدارة هدافي سيتي في الدوري برصيد ثمانية أهداف، عن فوز سيتي 3-1 على ضيفه بورنموث يوم السبت الماضي ويتطلع غوارديولا إلى تجنب تفاقم إصابة الهداف الأرجنتيني، البالغ عمره 30 عاما قبل خوض مباريات متتالية هذا الشهر.



وقال المدرب الإسباني في مؤتمر صحافي يوم الاثنين إنه لا يعرف إن كان بوسع أغويرو اللعب في ضيافة واتفورد. وأضاف أنه سيتخذ قراره النهائي في وقت لاحق بشأن مشاركة أولكسندر زينتشنكو، الذي أصيب أمام بورنموث، بينما يواصل كيفن دي بروين رحلة التعافي من إصابة في الركبة.



وسيلعب سيتي المتصدر في ضيافة تشيلسي يوم السبت المقبل، كما سيواجه إيفرتون وكريستال بالاس وليستر سيتي وساوثامبتون هذا الشهر قبل الصدام المرتقب مع ليفربول في الثالث من يناير. ويتصدر سيتي الدوري بفارق نقطتين عن ليفربول صاحب المركز الثاني.