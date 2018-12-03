الشرطة تقبض على "عنصري" رمى موزة تجاه أوباميانغ

أوقفت الشرطة البريطانية مشجعاً لفريق توتنهام بعد رميه قشرة موز على أرض ملعب استاد الإمارات التابع لنادي أرسنال تجاه مهاجم الأخير الغابوني بيير-إيمريك أوباميانغ أثناء احتفاله بتسجيل هدف في مرمى غريمه اللندني خلال مباراة الفريقين ضمن الدوري الممتاز لكرة القدم الأحد التي انتهت لـ"المدفعجية" 4-2.

وأكدت الشرطة الإنجليزية بعد المباراة تنفيذ سبعة اعتقالات. وأوضحت وكالة "برس أسوسييشن" الإنجليزية أن من بين الموقوفين مشجعاً قام برمي قشرة موز على المستطيل الأخير تجاه أوباميانغ الذي كان يحتفل أمام مؤيدي توتنهام بتسجيله الهدف الأول لفريقه من ركلة جزاء، وقال متحدث باسم توتنهام إن مثل هذا السلوك غير مقبول وسينال المشجع المعني به العقاب.

وقال إيان رايت، المهاجم السابق لأرسنال، الذي يعمل كمحلل لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": لعبت ضد توتنهام وتعرضت للكثير من الانتهاكات، إلا أن أيا منها لم تكن ذات خلفية عنصرية، الآن على توتنهام التعامل مع هذا الأمر لأن أبلهاً قام بذلك، هذا ليس فقط موقفا محرجا لتوتنهام بل للدوري، لأنه انتشر حول العالم، وعلى توتنهام أن يتعامل مع حدث يلوث سمعته. من المؤسف أن نرى ذلك.

ولم تقتصر الاضطرابات على المدرجات، إذا سجل أكثر من تدافع بين اللاعبين خلال المباراة، لاسيما بعد تسجيل داير هدف التعادل لتوتنهام واحتفل لاعب الوسط الدولي بوضع إصبعه على شفتيه، ما استدعى رد فعل غاضب من لاعب أرسنال السويسري ستيفان ليشتشاينر. ورفع الحكم مايكل دين بطاقة صفراء في وجه داير.