إنتر يهدر تقدمه ويتعادل مع روما بهدفين

عاد إنتر لنزيف النقاط مجددا ببطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، وذلك عقب تعادله 2 - 2 مع مضيفه روما يوم الأحد في قمة مباريات المرحلة الرابعة عشر للمسابقة.



وتقدم إنتر بهدف عن طريق نجمه السنغالي كيتا بالدي في الدقيقة 37، لكن التركي جينكيز أوندير أحرز هدف التعادل لروما في الدقيقة 51، وأعاد النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي التقدم لإنتر بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 66، غير أن الصربي أليكسندر كولاروف أدرك التعادل لروما في الدقيقة 74 من ركلة جزاء.



وشهدت المباراة طرد لوتشيانو سباليتي مدرب إنتر في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني لاحتجاجه على قرارات حكم المباراة بصورة غير لائقة.



وارتفع رصيد إنتر، الذي حقق فوزا وحيدا في مبارياته الثلاث الأخيرة بالمسابقة، إلى 29 نقطة، ليصبح في المركز الثاني مؤقتا، بفارق الأهداف أمام نابولي، صاحب المركز الثالث، المتساوي معه في نفس الرصيد، قبل لقائه مع مضيفه أتالانتا الاثنين في المرحلة ذاتها كما رفع روما رصيده إلى 20 نقطة في المركز السابع، مكتفيا بتحقيقه انتصارا وحيدا في مبارياته الست الأخيرة بالبطولة.