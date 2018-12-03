إنجلترا تصطدم بهولندا في نصف نهائي دوري الأمم

أوقعت قرعة الدور قبل النهائي للنسخة الأولى من بطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم، والتي سحبت يوم الاثنين في العاصمة الأيرلندية دبلن، المنتخب البرتغالي صاحب في مواجهة نظيره السويسري ، بينما تجمع المواجهة الأخرى بين المنتخبين الإنجليزي والهولندي.

ويلتقي المنتخب البرتغالي بطل أوروبا نظيره السويسري في المباراة الأولى بالدور قبل النهائي في الخامس من يونيو 2019 ، بينما يلتقي المنتخب الإنجليزي الذي يدربه المدير الفني جاريث ساوثغيت والذي وصل إلى المربع الذهبي بمونديال روسيا 2018 نظيره الهولندي في السادس من الشهر نفسه.



وتقام المباراة النهائية ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في التاسع من يونيو ، وستجرى المنافسات بمدينتي بورتو وغيمارايش البرتغاليتين.