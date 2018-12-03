بيريز يستهدف نيمار ومبابي في حفل جائزة الكرة الذهبية

ينتظر فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد حفل جائزة الكرة الذهبية الذي سيقام يوم الاثنين لبدء المشاورات مع كيليان مبابي ونيمار نجمي باريس سان جيرمان من أجل التعاقد معهما في فترة الانتقالات الصيف المقبل.

وسيرافق فلورنتينو ثمانية من لاعبي الفريق تم اختيارهم للتكريم هذا المساء، وسيكون أبرزهم في هذا الصدد النجم الكرواتي لوكا مودريتش الذي يعد أوفر اللاعبين حظا في الفوز بالكرة الذهبية لعام 2018.



وأشارت صحيفة "أ س" الإسبانية إلى أن الحفل سيحضره الكثيرون من نجوم الكرة العالمية مثل النجم الفرنسي الصاعد بقوة كليان مبابي الذي سيكون على موعد مع الالتقاء ببيريز الذي يراه أحد أهم اللاعبين الذين يجب على ريال مدريد التعاقد معهم.



وسيحضر مبابي الحفل كأحد أبرز المرشحين للفوز بالكرة الذهبية أو جائزة كوبا (نسبة إلى اللاعب الفرنسي السابق ريمون كوبا)، وتلك الأخيرة هي جائزة مستحدثة تمنح هذا العام لأول مرة لأفضل لاعب تحت 21 عاما.



وأوضحت الصحيفة أن مبابي أحد أبرز اللاعبين الذين يرغب ريال مدريد في الفوز بخدماتهم، وكان قريبا من التعاقد معه قبل عامين، ولكن اللاعب قرر الذهاب إلى باريس سان جيرمان بعد حصوله على مميزات مادية وعينية كبيرة.



وأفادت "أس" أن بيريز سيستغل تواجده في العاصمة الفرنسية باريس للتحدث مع مبابي مرة أخرى حول إمكانية انتقاله إلى صفوف النادي بدون أن يكون ذلك في إطار من الرسمية، كما سيناقش الأمر ذاته مع النجم البرازيلي نيمار الذي كان من المقرر أن يحضر إلى الحفل حتى تعرضه للإصابة في مباراة باريس سان جيرمان أمام بوردو في الدوري الفرنسي.