دييغو كوستا يغيب عن أتلتيكو حتى فبراير المقبل

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم اليوم الاثنين أن لاعبه الإسباني الدولي دييغو كوستا سيخضع لعملية جراحية في القدم اليسرى بالبرازيل خلال الأسبوع الجاري.



وأشار النادي إلى أنه من المتوقع أن يعود كوستا إلى الملاعب في فبراير المقبل قبل منافسات دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا. وذكر نادي أتلتيكو في بيان: دييغو كوستا سيخضع لجراحة خلال هذا الأسبوع للعلاج من مشكلة عانى منها خلال الأسابيع الأخيرة.



وأضاف: بعد النظر إلى خيارات مختلفة، تقرر إجراء العملية في البرازيل تحت إشراف الجهاز الطبي لنادي أتلتيكو مدريد. كاشفاً أن اللاعب كان قد خضع لعملية جراحية في القدم نفسها قبل 12 عاما.



وذكرت وسائل إعلام إسبانية خلال الأيام الماضية أن تحرك مسمار طبي، كان قد جرى تركيبه في قدم كوستا خلال العملية الجراحية الأولى في القدم، تسبب في الألم الذي عانى منه مؤخرا.