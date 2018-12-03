رامسي يرفض أرسنال.. ويقترب من ريال مدريد

يبدو أن مستقبل اللاعب الويلزي آرون رامسي بات في طريقه، لأن يكون خارج أسوار نادي أرسنال الإنجليزي، حيث تدور الشائعات حول عدم رغبة اللاعب في تجديد تعاقده مع الفريق والذي ينتهي في 30 يونيو المقبل، وسط اهتمام من نادي ريال مدريد الإسباني بضمه.



ويحق لرامسي بدءا من يناير المقبل أن يتفاوض مع أي نادٍ آخر للانضمام إليه في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع أرسنال،

وكشفت صحيفة "أس" الإسبانية في عددها الصادر يوم الاثنين أن نادي ريال مدريد الإسباني يضع رامسي على صدارة قائمة اللاعبين الذين يرغب في التعاقد معهم خلال الفترة المقبلة.



وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة ريال مدريد لن تفوت فرصة التعاقد مع النجم الويلزي إذا ما كان سعر الصفقة مناسبا، وخاصة أن النادي لم يعد يبرم صفقات باهظة الثمن كما كان الحال في الماضي، بسبب سياسة إدارته الحريصة في الوقت الراهن لتدبير أموال لإنشاء ملعبه الجديد.



ويرى المحللون في مختلف وسائل الإعلام الإسبانية أن رامزي سيكون صفقة رابحة لريال مدريد، حيث إنه يمكنه بجدارة تعويض غياب توني كروس أو لوكا مودريتش إذا ما قرر أحدهما الانتقال لوجهة أخرى في العام القادم.