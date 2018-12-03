راموس يسخر من صلاح ويقول: لا وقت للراحة

سخر سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد الإسباني من اللاعب المصري محمد صلاح نجم ليفربول، بعدما نشر صورة له وهو يتمرن بعد إصابة الكتف التي تعرض لها قبل يومين أمام فالنسيا، وهي ذات الإصابة التي أبعدت صلاح عن نهائي دوري أبطال أوروبا الماضي.

وتسبب سيرجيو راموس بإخراج محمد صلاح من مباراة ريال مدريد وليفربول الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018، مسبباً له إصابة بالكتف أبعدته عن مباراة منتخب مصر الأولى في مونديال روسيا أمام أوروغواي.

ونشر اللاعب الإسباني المثير للجدل صورته وهو في صالة التدريبات كاتباً "لا يوجد لدي إجازة"، وذلك لإسراع عملية التعافي من الإصابة التي لحقت به بمبارة فالنسيا.



الصورة التي نشرها راموس في "إنستغرام"

وتعرض راموس إلى إصابة الكتف في مباراة فالنسيا بسبب واحدة من تدخلاته المعروفة، إلا أن الجهاز الطبي في نادي العاصمة الإسبانية سمح له بإكمال اللقاء بعدما تم وضع ضمادة على كتفه المصاب.

وكان يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي قد كشف الأسبوع الماضي أن صلاح عانى كثيراً من إصابة سيرجيو راموس، حتى بعد نهاية كأس العالم وانطلاق الموسم الجديد، كاشفاً أن اللاعب المصري لم يعد إلى كامل عافيته إلا في شهر نوفمبر الماضي، أي بعد 5 أشهر من خروجه من الملعب بكييف في نهائي دوري أبطال أوروبا.