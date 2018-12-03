فريق مارادونا يفشل بالتأهل إلى الدوري المكسيكي

تلقى النجم الأرجنتيني السابق دييغو ارماندو مارادونا، المدير الفني لنادي دورادوس المكسيكي، صدمة كبيرة بعدما أخفق فريقه في التأهل إلى دوري الأضواء إثر خسارته مساء الأحد أمام منافسه أتلتيكو سان لويس.

ورغم تفوقه بهدف دون رد في مباراة الذهاب على ملعبه، وتفوقه مرتين في النتيجة خلال اللقاء، لم يتمكن دورادوس من حسم التأهل لدوري الأضواء لصالحه بعدما خسر أمام أتلتيكو سان لويس في مجموع مباراتي الذهاب والعودة لنهائي البطولة المؤهلة لدوري الدرجة الأولى في المكسيك بنتيجة 4 -3.

وتقدم فريق مارادونا، الذي لم يتمكن من حضور المباراة من على مقعد المدير الفني بسبب عقوبة الإيقاف المفروضة عليه على خلفية طرده في مباراة الذهاب، في النتيجة بهدف بعد مرور نصف ساعة من الشوط الأول أحرزه اللاعب الأرجنتيني خورخي كوردوبا.

ولكن قبيل صافرة نهاية الشوط الأول نجح أتلتيكو سان لويس في معادلة النتيجة بهدف سجله الأرجنتيني نيكولاس ابانيز في الدقيقة 45.



ومع انطلاق الشوط الثاني اندفع لاعبو أتلتيكو سان لويس في الهجوم في محاولة منهم لإحراز هدف ثان ولكن دورادوس تمكن من استغلال المساحات خلف دفاعات أصحاب الأرض وقام بشن هجمات مرتدة خطيرة أسفرت عن هدف ثان في الدقيقة 56 بأقدام اللاعب إيدسون ريفيرا.

وبعد أن تقدم دورادوس في مجموع نتيجة اللقاءين 3- 1 أصاب التوتر لاعبي أتلتيكو سان لويس وأهدر نجماه فينيسيو أنغولو وألونسو إسكوبوزا فرصتين محققتين أمام مرمى المنافس.



ونجح أتلتيكو سان لويس في تقليص النتيجة في الدقيقة 56 بهدف سجله دييغو باربوسا، لاعب دورادوس، بالخطأ في مرماه بعدما أخفق في التعامل مع كرة عرضية اصطدمت بقدمه وسكنت الشباك.



ومع مرور الدقائق دانت السيطرة لأصحاب الأرض وتمكن إيان غونزاليز، لاعب أتلتيكو سان لويس، من استغلال خطأ دفاعي جديد للضيوف وأضاف الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 75.



وانتهى الشوط الثاني بين الفريقين بتقدم أتلتيكو سان لويس 3 -2 ليلعب الفريقان شوطين إضافيين، نجح خلالهما الفريق صاحب الملعب في حسم المواجهة لصالحه بهدف رابع أحرزه لاعبه لياندرو توريس في الدقيقة 103.