وفاة نونيز الرئيس التاريخي لنادي برشلونة

أعلن برشلونة الإسباني وفاة جوسيب لويس نونيز رئيس النادي السابق عن 87 عاما يوم الاثنين، والذي يعتبر من الرؤساء الأشهر في تاريخ النادي الكتالوني.

وقال برشلونة حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم في بيان: يشعر نادي برشلونة بالحزن لوفاة جوسيب لويس نونيز رئيس النادي لمدة 22 عاما (1978- بين عامي 1978 وحتى 2000 وأحد رموز النادي بالعصر الحديث.

وتولى نونيز رئاسة برشلونة في واحدة من أنجح فترات النادي وحصد لقب كأس أوروبا لأول مرة في 1992، كما أحرز لقب الدوري سبع مرات.



وعين نونيز الهولندي يوهان كرويف مدربا صاحب رؤية للفريق وكان وراء تحقيق نجاحات هائلة واكتشاف الكثير من المواهب الرائعة.