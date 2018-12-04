الشرطة الفرنسية تؤجل لقاء باريس سان جيرمان لأسباب أمنية

أعلنت رابطة الدوري الفرنسي يوم الثلاثاء تأجيل المباراة المقررة يوم السبت المقبل بين باريس سان جرمان حامل اللقب والمتصدر وضيفه مونبلييه في المرحلة السابعة عشرة، بطلب من الشرطة نتيجة الاضطرابات التي تشهدها العاصمة الفرنسية على خلفية احتجاجات مطلبية.

وقالت الرابطة في بيان: بناء على طلب من مفوضية الشرطة، قررت رابطة الدوري الفرنسي إرجاء المباراة بين باريس سان جرمان ومونبلييه، ضمن المرحلة السابعة عشرة من الدوري الفرنسي، والتي كانت مقررة هذا السبت في 8 ديسمبر، وستحدد لجنة المسابقات في رابطة الدوري الفرنسي تاريخ المباراة في وقت لاحق.

وتشهد مناطق فرنسية عدة أبرزها باريس، احتجاجات مطلبية في الأسابيع الماضية عرفت باسم "السترات الصفراء"، اعتراضا على السياسات الضريبية والاجتماعية للرئيس إيمانويل ماكرون.

وتحولت هذه الاحتجاجات إلى أعمال شغب في قلب باريس. ودعا المحتجون إلى تظاهرات جديدة يوم السبت في باريس، ما سيتطلب تعبئة الشرطة في العاصمة.